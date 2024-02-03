إنجازات كبيرة في قطاع السياحة بمصر خلال 2023

كشف محمد فاروق الخبير السياحي الإنجازات التي حققتها مصر بالقطاع السياحي لعام ٢٠٢٣.

وقال فاروق خلال تصريحاته عبر فضائية “ اكسترا نيوز”، اليوم السبت، إن مصر حققت إنجازات في السياحة هذا العام، إذ أن لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر أعلنت زيادة 25% في الحجوزات من الأسواق اللاتينية المتحدثة باللغة الإسبانية، وبالأخص دولة إسبانيا بداية من شهر مارس المقبل، موضحا أن إسبانيا احتلت العام الماضي المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى محافظة الأقصر.

وأشار إلى أن الوفد السياحي المصري الذي شارك في معرض فيتور، الذي أُقيم بالعاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الماضي نجح بشكل كبير، خصوصا اللقاءات التي أجراها وكلاء السياحة الإسبان من أجل الحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة من إسيانيا لمصر.

وواصل فاروق أن السياحة الثقافية في مصر تقبل عليها الأسواق الإسبانية والفرنسية، بالإضافة إلى أن الأسواق الإنجليزية والألمانية مهتمة بالجزء الترفيهي، ويزورون الشواطئ والأنشطة الترفيهية، مضيفا أن الأسواق الصينية من المتوقع زيادة الرحلات منها في الفترة المقبلة.

وأكمل أن السياحة الهندية والصينية مهمة جدا بالنسبة لمصر، لأنهم تصدر أرقاما كبيرة من السياح لمصر كل عام.

وأتم تصريحاته أن مصر تعمل على زيادة أعداد مقاعد الطيران في الدول التي ترسل السائحين لمصر، ما يساهم في تحقيق المستهدف السياحي بشكل أكبر.