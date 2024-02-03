جهود وزارة الهجرة لدعم السياحة الصحية في مصر

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ان مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية الذي سيعقد في مارس المقبل سيكون احتفالية كبرى حيث ان مصر ستدخل في سوق عالمي في مجال السياحة الصحية.

واضافت جندي، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي الدولي للسياحة الصحية الذي عقد صباح اليوم السبت الخاص بالاعلان عن التفاصيل النهائية لمؤتمر " تطبيقات السياحة الصحية المصرية"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ان المؤتمر يؤكد على اهتمام مصر بمجال السياحة الصحية، لافتة الى ان وزارة الهجرة تعمل بالتوزاي على العديد من الملفات في دعم السياحة الصحية وزيادة فرص الاستثمار السياحي للتعرف على استراتيجيات الدولة في القكاع، وتمكين المصريين بالخارج للترويج للسياحة.

وتابعت، الوزارة تبحث مع كبار المستثمرين المصريين بالخارج لتعزيز سبل التعاون المشترك للترويج للسياحة، واحياء سياحة الجذور لربط الجيلين الثاني والثالث، وتعمل ايضا الوزارة على التعاون مع كافة الجهات لتأسيس واطلاق شركة مساهمة استثمارية، وايضا عمل برامج متخصصة بالمصريين بالخارج وتشجيعهم على زيارة مصر لما تحمله من اثار ومتاحف سياحية، وبالتالي يتم الترويج للسياحة الصحية من خلال المصريين بالخارج مما يزيد الطلب على هذه السياحة، مما يدفع عملية الاقتصاد والتنمية بمصر