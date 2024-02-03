نائب وزير السياحة تكشف شعار مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية القادم

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، ان مصر لديها العديد من المقومات السياحية حيث تم التنسيق بين وزارة السياحة وللصخة في ملف السياحة الصحية فالسياحة العلاجية بنسبة ٨٠٪ مسئولة من وزارة الصحة بمؤسساتها وأطبائها بما في ذلك تدخل طبي جراحي علاجي للمريض المستهدف، و٢٠٪ مسئولية وزارة السياحة فيما يتعلق بنقل السياح وتمكينهم في وحدات الاقامة وغيرها.



واضافت شلبي، خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي الدولي للسياحة الصحية الذي عقد صباح اليوم السبت الخاص بالاعلان عن التفاصيل النهائية لمؤتمر " تطبيقات السياحة الصحية المصرية"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ان ملف السياحة العلاجية تستهدف العديد من السائحين من دول مختلفة، حيث تم انشاء المنصة الموحدة للسياحة، وتسهيل اجراءات الحصول على التأشيرة، مؤكدة ان السياحة الاستشفائية مسئولية ٨٠٪ من وزارة السياحة حيث يتم الاعداد واستهداف خبراء مختصين في المناطق التي تذخر بالمقومات الاستشفائية.

وتابعت، نائب وزير السياحة، ان شعار مؤتمر تطبيقات السبتحة الصحية المصرية المقرر انعقاده في مارس المقبل هو رمزي اتون وهو اله الشمس، والهلال الاحمر، للافتة الى ان المؤتمر سيكون باكورة اطلاق للمنتج السياحي الصحي، على حد قولها.