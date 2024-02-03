السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

السبكي: مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية فرصة ذهبية للترويج لها

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور أحمد السبكي،  رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروعي التأمين الصحي الشامل ومشروع حياة كريمة،  ان مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية المقرر انعقاده في مارس المقبل فرصة ذهبية للترويج للسياحة الصحية في مصر بشكل يتواكب مع التوجه العالمي في هذا المجال،  لافتا الى ان هيئة الرعاية الصحية في المحافظات لديها جاهزية لاستقبال السياحة الصحية. 
 

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واضاف السبكي،  خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الدولي للسياحة الصحية الذي عقد صباح اليوم السبت الخاص بالاعلان عن التفاصيل النهائية لمؤتمر " تطبيقات السياحة الصحية المصرية"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة،  انه سيتم الاعلان خلال المؤتمر المقبل عن شراكتنا مع بعض المؤسسات الصحية الفرنسية للتعاون في مجال السياحة العلاجية،  وسيتم الاعلان عن اعتماد المجمع الطبي بالاسماعيلية على شهادة GcI الدولية،  مشيرا الى ان الاعتماد الدولي يضيف لقدرات الدولة المصرية،  ويسهم في جذب السياحة الصحية لمصر، على حد قوله.  
 

ويشارك في الحضور اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة  والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية،  والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة نهال بلبع قائم بعمل محافظ البحيرة،  واللواء محمد الزملوط،  محافظ الوادي الجديد،  اللواء اشرف عطية،  محافظ اسوان،  والدكتورة غادة سلبي،  نائب وزير السياحة،  والدكتور حسام عبدالغفار،  مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي.

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