السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الاعتماد والرقابة: مصر مؤهلة بقوة للتنافس في مجال السياحة العلاجية

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور أحمد طه،  رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية،  ان مصر مؤهلة بقوة للتنافس في مجال السياحة العلاجية لما لها من مقومات سياحية وايضا بعد اطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في نوفمبر عام ٢٠١٩ في ستة محافظات،  وبالتالي فان مصر قادرة على التمافس بشدة في ملف السياحة العلاجية. 
 

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واوضح طه،  خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الدولي للسياحة الصحية الذي عقد صباح اليوم السبت الخاص بالاعلان عن التفاصيل النهائية لمؤتمر " تطبيقات السياحة الصحية المصرية"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة،  ان هيئة الاعتماد معنية بتقديم معايير الجودة داخل النظام الصحي وحصلت على الثقة الدولية،  حيث اعتمدت ٣٠٦ منشأة موزعة على ١٧ محافظة من محافظات مصر،  لافتا الى ان التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر حيث شهد القطاع الصحي طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي. 
ويشارك في الحضور اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة  والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية،  والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة نهال بلبع قائم بعمل محافظ البحيرة،  واللواء محمد الزملوط،  محافظ الوادي الجديد،  اللواء اشرف عطية،  محافظ اسوان،  والدكتورة غادة سلبي،  نائب وزير السياحة،  والدكتور حسام عبدالغفار،  مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي.

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