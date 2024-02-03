زيزو وسيف والجزيري خارج مران الزمالك

بعد العوده من كوت ديفوار

حصل أحمد مصطفى "زيزو" وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة إضافية في مران الفريق اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

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جاء حصول الثنائي على راحة من المران بعد مشاركتهما مع منتخبي مصر وتونس في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحصل مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من تدريبات الفريق اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

جاء حصول شلبي على راحة بسبب ظروف خاصة به، وحصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مران اليوم ، على أن يتواجد في تدريب الغد بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.