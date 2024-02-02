إسلام صادق: زيزو تفاوض مع الشباب السعودي قبل مباراة مصر والكونغو

فجر الإعلامي إسلام صادق مفاجأة عن تفاوض أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك مع نادي الشباب السعودي أثناء وجودها في معسكر المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

ويتربط احمد زيزو بالرحيل عن نادي الزمالك في الفترة الأخيرة بعد تألقه المستمر ما دفع إدارة نادي الشباب السعودي لمحاولة التعاقد معه في الانتقالات الشتوية، ولكن القلعة البيضاء ترفض رحيله.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ما علمته أن أحمد سيد زيزو تفاوض مع الشباب السعودي قبل ساعتين من مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الأفريقية ".

وتابع:"زيزو كان خارج تركيزه في معسكر المنتخب الوطني بسبب التفاوض مع نادي الشباب السعودي ".