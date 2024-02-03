اعتماد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024 بكفر الشيخ

بنسبة نجاح 80.33%

اعتمد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين نتيجة الاعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2023-2024م، بنسبة نجاح 80.33% ، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 99.45%،

كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لمدارس النور للمكفوفين بنسبة 90.9%.

أوضح المحافظ أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 61 ألفًا و 124 طالبا وطالبة، تغيب منهم 148طالباً، وطالبة، حضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و976 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 80.33%



جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال فوزى، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، وعبد العزيز ابوموته مدير التعليم الاعدادي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وجه محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، وأسرهم، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، و المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.