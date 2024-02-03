التربية والتعليم بالفيوم تنظم رحلة إلى معرض الكتاب

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التربية الإجتماعية) رحلة إلى معرض الكتاب، لطلاب وطالبات المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، وعددهم 100 طالب وطالبة على مستوى محافظة الفيوم.

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل الوزارة برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على الرحلة بتوجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية والإدارات التعليمية، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وعبدالنبي مصطفى كمال موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

دورة تدريبية لذوى الهمم..

ومن جهة أخرى نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارة التخطيط والمشروعات) تدريب ذوي الهمم على أعمال النجارة والسباكة والخزف لتأهيلهم لسوق العمل، بمعامل وورش مدرسة الفيوم الميكانيكية المعمارية الصناعية بنين بإدارة غرب الفيوم التعليمية.

ويستهدف التدريب 20 متدربا من مختلف الإعاقات، حيث تم تدريبهم على نجارة العمارة و الأعمال الصحية (السباكة) داخل ورش العمل بالمدرسة تحت إشراف ومتابعة معلمي المدرسة، خلال الفترة من الخميس 2 فبراير وحتى الخميس 8 فبراير 2024.

حضر التدريب أسامة عبد الرحمن جبيلي رئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين والدكتور جهاد محمد صالح مسؤول التدريب بالجمعية، كما شارك بالحضور من التربية والتعليم سيد متولي موجه عام العمارة عملي ونظري، والدكتورة فاطمة الماوردي مدير إدارة التخطيط والمشروعات ومسؤول اليونسكو بالمديرية.

ويأتي هذا التدريب دعما لملف ( الفيوم مدينة للتعلم مدى الحياة إحدى مدن اليونسكو) والذي يشرف عليه إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على التدريب، بإدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل في تنظيم تدريبات متميزة لذوي الهمم على مهارات النجارة والسباكة والخزف.