في إطار مبادرة حياة كريمة ومعهد التناسليات الحيوانية ينظم قافلة بيطرية في بني سويف. وزارة الزراعة تواصل علاج وفحص مواشي صغار المربين مجانا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث قام مركز البحوث الزراعية ممثلة في معهد التناسليات الحيوانية بإطلاق قافلة بيطرية في محافظة بني سويف وذلك في الفترة من ٣ الي ٨ فبراير ٢٠٢٤.

وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية. وبالتنسيق مع د إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والارشادية لصغار المربين والفلاحين أن هذه القافلة ستقام بالتعاون بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في محافظة بنى سويف وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية. وأضاف فاضل أن هذه القافلة سوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية في قرى حياة كريمة بمحافظة بني سويف.