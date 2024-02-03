الحزن يُخيم على الجماهير بعد انتهاء رحلة أنجولا في كأس الأمم الأفريقية

التقارير الواردة من وسط المشجعين الأنجوليين، اختتم يومهم بمشاعر مختلطة حيث توقفت رحلة المنتخب الوطني في الدور ربع النهائي أمام الفريق النيجيري الهائل الذي أظهر مهارة رائعة ولعبًا استراتيجيًا.

على الرغم من تطلعات البالانكاس نيغراس لترك بصمتها في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، أثبتت نيجيريا أنها خصم قوي، وحققت الفوز 1-0 في مباراة صعبة.

وتحدى أنجولا، المصنفة 117 عالميا، التوقعات بفوزه بمجموعته متفوقا على بطل 2019 الجزائر وبوركينا فاسو.

لكن حلمهم بالوصول إلى نصف النهائي على الأقل تحطم بسبب صمود نيجيريا.

وجلبت النتيجة 1-0 خيبة أمل للجماهير الأنجولية التي كانت مقتنعة بقدرة فريقها على تجاوز هذه المرحلة.

وفي معرض تعليقه على الخسارة، أعرب أحد المشجعين، "إنها خيبة أمل كاملة، إنها مخيبة للآمال للغاية ... لقد خسرنا والآن انتهت المغامرة هنا، سنعود إلى المنزل، ونأمل ألا يفقد اللاعبون الأمل وأن يتعلموا من هذا الأداء لذلك أنه في المرة القادمة يمكننا أن نعود أقوى ".

كانت الرحلة إلى الدور ربع النهائي رائعة بالنسبة لفريق بالانكاس نيجراس الأنجولي.

وتصدرت المجموعة الرابعة التي ضمت منتخبات قوية مثل الجزائر وبوركينا فاسو وموريتانيا، فاجأ الأنجوليون عشاق كرة القدم بإقصاء جارتهم ناميبيا بفوز مقنع 3-0 في دور الـ16.

وكان الأداء الرائع، بقيادة لاعبين مثل جيلسون دالا ومابولولو، قد غرس الثقة بين الشعب الأنجولي، وخلق شعوراً بالأمل في أن يتمكن فريقهم من صنع التاريخ بفوزه على نيجيريا.

ولسوء الحظ، لم يتحقق هذا الأمل، لتنتهي مسيرة أنجولا في النسخة الرابعة والثلاثين من كأس الأمم الأفريقية.

وعلى الرغم من خيبة الأمل، أعرب المشجعون عن امتنانهم لجهود الفريق ويتطلعون إلى البطولات المستقبلية مع توقع عودة أقوى.