حالة طقس البحيرة.. رياح وانخفاض درجات الحرارة

تشهد مدن وقرى محافظة البحيرة، ظهر اليوم السبت، استقرارا في الأحوال الجوية، حيث توقفت الأمطار، واختفت السحب المنخفضة والمتوسطة، وتبلغ درجة الحرارة حوالي 17درجة مئوية، مع سطوع الشمس بشكل دائم، مع وجود رياح متوسطة، مثيرة للرمال والأتربة خاصة في المناطق الصحراوية وهي وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر، مما يؤثر في معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات.

ومع بدء الاستقرار في الأحوال الجوية، شهد ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو، تواجد أعداد كبيرة من الصيادين، منذ الصباح الباكر، تمهيدا لبدء عملهم في صيد الأسماك من مياة البحر المتوسط، عبر رحلات الذيد ذات اليوم الواحد، أو الرحلات الأسبوعية.

وفي قرى المحافظة عاد المزارعون إلى الحقول، لاستئناف جني المحاصيل الزراعية سواء الخضروات أو الفاكهة، تمهيدا لنقلها إلى أسواق الجملة بمدن المحافظة، بعد توقف الأيام الماضية بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، والتي تعيق عليات جني المحاصيل.