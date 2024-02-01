محافظ كفر الشيخ وسفراء الإتحاد الأوروبى يتفقدون توسعات محطة الصرف الصحى بمطوبس

استقبل محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، وفد سفراء الإتحاد الأوروبى، برئاسة السفير، كريستيان برجر، سفير ورئيس وفد الإتحاد الأوروبى، اليوم الخميس، بالديوان العام، وذلك لبحث سبل التعاون وتفقد توسعات محطة معالجة مياة الصرف الصحى بمطوبس، ومشروع حماية دلتا النيل، ومتحف كفرالشيخ، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من سفراء دول الإتحاد الأوروبى.

قال محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بمشروعات النقل وشبكة الطرق بالمحافظة لما لها من أهمية كبيرة في دفع عجلة التنمية والإنعكاس على المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية بالمحافظة ومن أهمها الطريق الدولى الساحلى الذى يربط مدن شمال شرق بمدن شمال غرب ومحافظات الجمهورية المختلفة، وأن المحافظة تقوم بتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحية والخدمات لأبنائها ومنها على صعيد الطرق إنشاء طريق " دائرى العاصمة " الذى يربط البلدات الصغيرة بمدن المحافظة عبر الشبكة القومية للطرق، ومحافظة كفرالشيخ من المحافظات الرائدة في الإنتاج الزراعى بإنتاج جميع المحاصيل الزراعية وخاصة الأرز، وبنجر السكر، والقطن والقمح، فضلاً عن مساهمتها بنسبة 42% من الناتج القومى للأسماك هذا بالإضافة إلى الإنتاج الحيوانى والداجنى، كما تحتل محافظة كفرالشيخ مرتبة متقدمة في الصناعة من خلال المناطق الصناعية بمطوبس وبلطيم، ويوجد بها العديد من العمال والفنيين المهرة المدربين لسوق العمل في جميع مجالات التصنيع، مؤكداً أن محافظة كفرالشيخ تتفرد بميزات إستثمارية تنافسية لموقعها الجغرافى المتميز ومناخها المعتدل طوال فصول العام حيث تمتد بطول 120 على شريط البحر الأبيض المتوسط وحوالى 80 كم على فرع نهر النيل وتتوطن بها العديد من الصناعات فضلاً عن شبكة الطرق القوية ومصادر متنوعة للطاقة " الكهرباء – الغاز الطبيعى – البيوجاز "، كما أقامت الدولة عدد من المشروعات القومية العملاقة على أرض محافظة كفرالشيخ، لتعزيز التنمية والإنتاج وتوفير فرص العمل والقضاء على الهجرة غير الشرعية.

وعلى صعيد متحف كفرالشيخ، قال اللواء جمال نور الدين، أن المتحف قائم على قصة الإله حورس والإله ست وانتصار الخير على الشر، والتتابع الزمني لتاريخ مصر القديمة بكل العصور بما فيها العصرين المسيحى والإسلامي.

من جانبه قال السفير، كريستيان برجر، سفير ورئيس وفد الإتحاد الأوروبى ، أنه تم زيارة عدد من مشروعات الصرف الصحى بمحافظة كفرالشيخ اليوم، التى يمولها بنك الإستثمار الأوروبى، لافتاً إالى أهمية الوعى المجتمعى لترشيد إستخدام المياه، والحفاظ عليها من التلوث، مؤكداً أن الدولة المصرية تقوم بمجهودات غير مسبوقة فى مجالات تأهيل الترع والرى الحديث ومعالجة المياه وتأهيل المنشآت المائية والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ لتحقيق التنمية المستدامة.

وفى ختام اللقاء قدم السفير، كريستيان برجر، سفير ورئيس وفد الإتحاد الأوروبى، درع الإتحاد الأوروبى، هدية تذكارية إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، كما قدم محافظ كفرالشيخ درع المحافظة لرئيس وفد سفراء الإتحاد الأوروبى، تقديراً لدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وحماية البيئة والحد من الملوثات بمحافظة كفرالشيخ.