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السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مياه الأمطار تغرق شوارع كفر الدوار بالبحيرة

مياة الأمطار تحاصر
مياة الأمطار تحاصر المساكن

رغم الأستقرار في الأحوال الجوية وتوقف الامطار الغزيرة  في محافظة البحيرة ،التي تعرضت لها القري علي مدار الاسبوع الماضي ، إلا أن العديد من أحياء مدينة كفر الدوار ، وعددا من القري التابعة لها ، تعاني من حصار مياة الأمطار، التي منعت الأهالي من مغادرة منازلهم ، والتوجة إلي أعمالهم، وإضطرارهم إلي وضع قطع من الأحجار والعروق الخشبية ، للعبورفوقها لشراء المستلزمات الضرورية للحياة . 

 

حيث يعيش أهالي منطقة مساكن الرحمن وال144 ،مأساة حقيقية بعد أن حاصرت مياة الأمطار المنازل وتحولت المنطقة إلي مايشبة البحيرة ، ومنعت الأهالي من مغادرة منازلهم والذهاب إلي أعمالهم ، ولجأ العديد منهم إلي وضع قطع من الأحجار والعروق الخشبية ، للمرور فوقها ، حتي يتمكنوا من شراء الطعام .

وأكد العديد من أهالي المنطقة، أن حياتهم تحولت إلي مأساة بعد أن حاصرتهم المياة الناجمة عن الامطار الغزيرة ، والتي إختلطت بمياة المجاري ، بسبب الروائح الكريهة ، بالإضافة إلي تشبع الأساسات والأعمدة الخرسانية بالمياة ، مما يهدد بسقوط العمارات فوقهم .

ويتكرر الأمر نفسة في حي السعرانية ،حيث تعرضت الشوارع المؤدية إلي سوق الجملة للخضروات والفاكهة ، إلي الغرق ولم يتمكن التجار من شراء بضائعهم .

ولم يقتصر  الأمر علي أحياء المدينة ، بل وصلت المأساة إلي قرية كوم البركة ، التي تعتبر من أكبر قري محافظة البحيرة ، حيث يعيش الأها لي كارثة محققة ، بعد أن غرقت شوارع القرية ، وإقتحمت مياة الأمطار منازل المواطنين ، بعد أن إرتفع منسوب المياة إلي نصف المتر ، وتحول طريق كفر الدوار / أبو المطامير إلي مايشبة النهر ، ومنع مرور السيارات ، رغم أهمية الطريق ، الذي يربط طريق الأسكندرية  / القاهرة الزراعي بالطريق الصحراوي . 

كما أن القرية تتعرض كل عام للغرق ، مع كل موجة أمطار ، بسبب التأخير في إنهاء مشروع  الصرف الصحي ،ي والذي بدأ العمل بة منذ مايقرب من 8سنوات ، وتوقفت أعمال المشروع ، رغم أنة لايتبقي سوي توصيلات بسيطة ،وطالب الأهالي بسرعة العمل علي إنهاء المشروع ، الذي سيقضي تماما علي تعرض القرية للغرق مرة أخري . 

الجريدة الورقية