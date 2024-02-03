مياه الأمطار تغرق شوارع كفر الدوار بالبحيرة

رغم الأستقرار في الأحوال الجوية وتوقف الامطار الغزيرة في محافظة البحيرة ،التي تعرضت لها القري علي مدار الاسبوع الماضي ، إلا أن العديد من أحياء مدينة كفر الدوار ، وعددا من القري التابعة لها ، تعاني من حصار مياة الأمطار، التي منعت الأهالي من مغادرة منازلهم ، والتوجة إلي أعمالهم، وإضطرارهم إلي وضع قطع من الأحجار والعروق الخشبية ، للعبورفوقها لشراء المستلزمات الضرورية للحياة .

حيث يعيش أهالي منطقة مساكن الرحمن وال144 ،مأساة حقيقية بعد أن حاصرت مياة الأمطار المنازل وتحولت المنطقة إلي مايشبة البحيرة ، ومنعت الأهالي من مغادرة منازلهم والذهاب إلي أعمالهم ، ولجأ العديد منهم إلي وضع قطع من الأحجار والعروق الخشبية ، للمرور فوقها ، حتي يتمكنوا من شراء الطعام .

وأكد العديد من أهالي المنطقة، أن حياتهم تحولت إلي مأساة بعد أن حاصرتهم المياة الناجمة عن الامطار الغزيرة ، والتي إختلطت بمياة المجاري ، بسبب الروائح الكريهة ، بالإضافة إلي تشبع الأساسات والأعمدة الخرسانية بالمياة ، مما يهدد بسقوط العمارات فوقهم .

ويتكرر الأمر نفسة في حي السعرانية ،حيث تعرضت الشوارع المؤدية إلي سوق الجملة للخضروات والفاكهة ، إلي الغرق ولم يتمكن التجار من شراء بضائعهم .

ولم يقتصر الأمر علي أحياء المدينة ، بل وصلت المأساة إلي قرية كوم البركة ، التي تعتبر من أكبر قري محافظة البحيرة ، حيث يعيش الأها لي كارثة محققة ، بعد أن غرقت شوارع القرية ، وإقتحمت مياة الأمطار منازل المواطنين ، بعد أن إرتفع منسوب المياة إلي نصف المتر ، وتحول طريق كفر الدوار / أبو المطامير إلي مايشبة النهر ، ومنع مرور السيارات ، رغم أهمية الطريق ، الذي يربط طريق الأسكندرية / القاهرة الزراعي بالطريق الصحراوي .

كما أن القرية تتعرض كل عام للغرق ، مع كل موجة أمطار ، بسبب التأخير في إنهاء مشروع الصرف الصحي ،ي والذي بدأ العمل بة منذ مايقرب من 8سنوات ، وتوقفت أعمال المشروع ، رغم أنة لايتبقي سوي توصيلات بسيطة ،وطالب الأهالي بسرعة العمل علي إنهاء المشروع ، الذي سيقضي تماما علي تعرض القرية للغرق مرة أخري .