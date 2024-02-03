عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "كوكب الشرق".. ذكرى رحيل أيقونة الطرب في الوطن العربي.

ذكرى وفاة كوكب الشرق

تحل اليوم ذكرى وفاة كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم، التي تعد واحدة من أشهر المطربات في مصر والوطن العربي وأصبحت أيقونة مات جسدها ولكن بقيت روحها خالدة في قلوب كل محبيها في مختلف دول العالم حيث وافتها المنية في 3 فبراير عام 1975.

اسمها الحقيقي فاطمة بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد وأشتهرت بعدة ألقاب منها "الست" و"سيدة الغناء العربي" و"كوكب الشرق"، وولدت في 31 ديسمبر عام 1898 في قرية طماي الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

كوكب الشرق وبداية الغناء

بدأت كوكب الشرق الغناء وهي طفلة صغيرة مع والدها الشيخ إبراهيم في الموالد والأفراح وفي عام 1922 انتقلت إلى القاهرة وكانت نقطة انطلاقة أم كلثوم القوية عندما تعرفت على الشاعر الكبير أحمد رامي مثل الملحن الراحل محمد القصبجي.

وفي عام 1928 أصدرت مونولوج إن كنت أسام وأنسى القسية، الذي حقق لها شهرة كبيرة لتشارك بصوتها في فيلم أولاد الذوات ثم التحقت بالإذاعة المصرية عند إنشائها عام 1934.



