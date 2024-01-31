أم كلثوم| نفاد تذاكر حفل المئوية في المتحف المصري الكبير

شهدت تذاكر حفل كوكب الشرق أم كلثوم إقبالًا ضخمًا على شرائها مما أدى إلى نفادها بالكامل، قبل أسابيع من إقامتها في المتحف المصري الكبير.

موعد حفل مئوية أم كلثوم والنجوم المشاركون

يقام الحفل في 21 من فبراير المقبل، داخل المتحف الكبير بمناسبة الاحتفال بمئوية أم كلثوم مع مجموعة من الأصوات النسائية وهم “مروة ناجي، ريهام عبد الحكيم، إيمان عبد الغني”، بقيادة موسيقية للمايسترو محمد الموجي.

نبذة عن حفل مئوية أم كلثوم في المتحف الكبير

ويستعد المتحف المصري الكبير لاستقبال حفل “100 سنة أم كلثوم” بمناسبة مرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، حيث يقدم أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم التي ما زالت خالدة في وجدان الكثيرين.

ويقام الحفل العالمي احتفاء بـ”سيدة الغناء العربي” أم كلثوم، تحت عنوان «100 عام من الإبداع»، في أهم حفل غنائي يشهده الوطن العربي تقديراً للنجاح الساحق الذي وصلت أصداؤه لكل أنحاء العالم، وأغانيها التي أثرت بوجدان المصريين بشكل خاص حتى اليوم، ويرددها الكثير من الأجيال في الوطن العربي.