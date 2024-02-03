الزمالك يعلن التعاقد رسميا مع السعيد

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تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رسمياً مع عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على كافة تفاصيل الصفقة.

يأتي التعاقد مع عبد الله السعيد في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي .