أبرزها فقدان الوزن.. أعراض سرطان المعدة

سرطان المعدة، الذي يسمى أيضا سرطان المعدة، هو نمو الخلايا التي تبدأ في المعدة. تقع المعدة في الجزء الأوسط العلوي من البطن، أسفل الأضلاع مباشرة، تساعد المعدة على تحطيم الطعام وهضمه.

يمكن أن يحدث سرطان المعدة في أي جزء من المعدة، في معظم أنحاء العالم، تحدث سرطانات المعدة في الجزء الرئيسي من المعدة، يسمى هذا الجزء جسم المعدة.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، أن التغيرات الجينية في الحمض النووي لخلايا المعدة، وهي بكتيريا شائعة تسمى هيليكوباكتر بيلوري، والتي تسبب التهاب المعدة وتقرحاتها، السبب في الإصابة بسرطان المعدة.



وأضاف التقرير أن التعرض للحموضة دون علاجها، والتدخين وتناول الأطعمة المالحة، وتناول كميات أقل من الفواكه والخضراوات أو وجود تاريخ من قرحة المعدة يمكن أن تكون جميعها أسباب محتملة لسرطان المعدة.



وأشار التقرير إلي أن هناك بعض الأعراض في حالة ظهورها يجب عليك الذهاب للطبيب في أقرب وقت لتقييم حالتك الصحية واستبعاد سرطان المعدة، ومنها:

-فقدان الوزن غير المبرر.

-ألم في البطن في الجزء العلوي من بطنك.

-القيء المتكرر بعد تناول الوجبات.

-القيء مع الدم الذي غالبا ما يكون بلون القهوة.

-براز أسود اللون .

وأكد التقرير علي عدم تغاضي هذه الأعراض الخمسة ، في حالة وجود أي من هذه العلامات، ينصح بالذهاب للطبيب لتقيم حالتك وإستبعاد سرطان المعدة، أو في حالة الإصابة يكون الاكتشاف المبكر الحل لتجنب المضاعفات الصحية الناتجة عن هذا المرض.