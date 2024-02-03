السبت 03 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالفيديو ..الزمالك يعلن رسميًا التعاقد مع عبدالله السعيد

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رسمياً مع عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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ووقع عبد الله السعيد على عقود الانتقال للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمجلس إدارة نادي الزمالك  بعد إنهاء المفاوضات بين الناديين على  كافة تفاصيل الصفقة.

https://fb.watch/pZO4YuguWa/?mibextid=Nif5oz

يأتي التعاقد مع عبد الله السعيد في إطار سياسة مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات في الموسم الحالي .

عبدالله السعيد بقميص الزمالك 

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