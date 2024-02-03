الزمالك: ننتظر رد بوروسيا لإنهاء صفقة مصطفى أشرف

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن أن إدارة الفارس الأبيض نجحت في إنهاء جميع الصفقات خلاا الفترة الماضية، باستثناء صفقة مصطفى أشرف، لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.



وكانت تقارير صحفية قد أكدت بان النادي الأهلي الغريم التقليدي للزمالك قد دخل بقوة في الصفقة من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تصريحات المتحدث الرسمي للزمالك

تحدث أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية منذ لحظات عن أن الزمالك أنهى جميع صفقاته ويتبقى مصطفى أشرف، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تنتظر رد النادي الألماني فيما يخص إنهاء الصفقة بشكل رسمي وإذا لم تتم فسيغلق الزمالك الميركاتو بما تعاقد من صفقات.

وتابع سالم: "يوم الإثنين الساعة السابعة مساءًا سيكون هناك مؤتمر صحفي في مقر النادي، من أجل تقديم الجهاز الفني والصفقات وعرض كشف حساب للمجلس في يناير".

وأضاف: "تعاقد جوميز مع الزمالك موسم و نصف ويوجد شرط فى العقد ينص على تحقيق المدرب بطولة الكونفدرالية و الصعود لبطولة أفريقيا الموسم القادم غير ذلك يحق للزمالك فسخ العقد مع المدرب بدون شرط جزائي".