أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3 فبراير بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 3 فبراير، توافر المعروض بالأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة، مع إستقرار الأسعار.

وكانت بعض الأسواق قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأنواع، مساء أمس الجمعة بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الشوادر والسويقات الفرعية بقرى المحافظة.

وبلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها في أسواق الفاكهة بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيها، و20 جنيها للعنب الأحمر والاصفر، و20 جنيها للتين الرمادي، و25 جنيها للرمان والفراولة و20 جنيها للكاكا، و35 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، فيما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 7 إلى 10 جنيهات.

وفي أسواق الخضروات شهدت أسعار البطاطس والبصل والطماطم انخفاضا طفيفا، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 9 جنيهات، والطماطم 7 جنيهات و22 جنيها للبصل الأحمر والأصفر القديم و14 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و8 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و15 جنيها للكوسة و17 جنيها لكيلو الليمون، و5 جنيهات للباذنجان الأسود و12 جنيها للباذنجان الأبيض، و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و15جنيها للفلفل الرومي و5 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و7 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 20 إلى 35 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 7 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 60 جنيها.

مديرية التموين بالفيوم تضبط كميات كبيرة من الأرز والبصل ..

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق السبت العمومي بمدينة سنورس وسوق السبت الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية في الفيوم، كما شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.