اليوم ..محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

يعتمد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية بمدارس الإسماعيلية ظهر اليوم السبت ومن المنتظر ان يتم الإعلان عنها بعد ساعات على بوابة محافظة الإسماعيلية.

وكان نحو ٢٦ الف طالب أدوا الامتحانات داخل 167 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة.

وكانت الامتحانات شهدت هدوئا نسبيا ولم تتلقى غرفة العمليات المركزية شكوى الا من امتحان اللغة العربية .

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اعلن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير كل سُبل الراحة؛ حرصًا على الطلاب والمعلمين طوال فترة الامتحانات.

وشدد على جميع الجهات التنفيذية بضرورة التنسيق لتهيئة مناخ جيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة؛ لسير عملية الامتحانات في سهولة ويسر، مشيرًا إلى ضرورة تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان؛ تحسبًا لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة الطلاب.