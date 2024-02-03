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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم إفريقيا..ديانج على رأس تشكيل مالي المتوقع أمام كوت ديفوار

أليو ديانج
أليو ديانج

يلتقي منتخب مالي الأول لكرة القدم بنظيره كوت دايفور مساء اليوم السبت على إستاد السلام وذلك ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية. 

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حراسة المرمى: دجيجي ديارا

خط الدفاع: هاماري تراوري - ساكو – بوبكر كوياتي- سيكو نياكاتي

خط الوسط: كاموري دومبيا - أليو ديانج - إيف بيسوما - بوبكر تراوري

خط الهجوم: سيكو كويتا - لاسين سينايكو
 

موعد مباراة مالي وكوت دايفور 

وتنطلق صافرة أحداث مباراة كوت ديفوار ومالي في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي. 
 

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع الكونغو الديمقراطية التي نجحت في عبور منتخب غينيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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