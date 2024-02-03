تشكيل كوت ديفوار المتوقع أمام مالى بأمم أفريقيا .. ثلاثي في الهجوم

يخوض منتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره مالي مساء اليوم السبت والمقرر لها على إستاد السلام وذلك ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وتقام مباراة كوت ديفوار ومالي في تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة .

ومن المتوقع أن يبدأ أصحاب الأرض المباراة بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: يحيى فوفانا

في خط الدفاع: ويلفريد سينجو- عثمان ديوماندي- إيفان نديكان- جيسلان كونان

في خط الوسط: فرانك كيسيه- إبراهيم سنجاريه- سيكو فوفانا

في خط الهجوم: جيريمي بوجا- جان فيليب كراسو- جوناثان بامبا

وكان منتخب كوت ديفوار تأهل إلي دور الربع النهائي بعد الفوز على منتخب السنغال حامل اللقب بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما ضمن دور الـ16، بينما صعد منتخب مالي لهذا الدوري بعد فوزه على منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.