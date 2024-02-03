أجواء باردة ورياح نشطة.. طقس الإسماعيلية

شهدت الأجواء بمحافظة الإسماعيلية صباح اليوم السبت شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مع استمرار تراجع درجات الحرارة للاسبوع الثاني على التوالي.

حيث بلغت درجة الحرارة العظمى على محافظة الإسماعيلية ١٨ درجة مئوية والصغرى ٧°.مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من المحافظة .وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة حدوث ٥٠٪..كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس .

وشهدت الأيام الماضية سقوط أمطار ما بين متوسطة لفوق المتوسط على مناطق متفرقة من المحافظة .

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أعلنت رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة أية طواريء ناتجة عن موجة تقلبات الطقس التي تشهدها الإسماعيلية حاليا.

وقال المدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى داخل المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية وجميع غرف عمليات مراكز ومدن وأحياء المحافظة وغرف عمليات المديريات الخدمية وذلك لتلقي البلاغات عند حدوث أي طارئ في حينه وسرعة تلبية البلاغات في أسرع وقت للتعامل الفوري معها .وذلك نتيجة لموجة الطقس المتقلب التى أدت الى زيادة سرعه الرياح المختلطة بالأتربة فى بعض المناطق .

واكد ان هناك متابعة للموقف من اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية وتعليمات للتعامل الفورى مع الأزمات بكافة أنواعها.

