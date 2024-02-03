السبت 03 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الانتخابات الرئاسية في السنغال.. رفض إطلاق سراح المرشح المحتجز

مرشح سابق
مرشح سابق

رفض القضاء السنغالي طلب الإفراج عن المرشح المسجون باسيرو ديوماي فاي مع بدء الحملة الانتخابية الرئاسية، بحسب معسكر المعارضين، ولم تحصل الأفريقية على تأكيد لهذا الرفض من محاميها.

وقدم  فاي طلبًا للإفراج المؤقت في 22 يناير/كانون الثاني، بعد يومين من نشر القائمة النهائية للمرشحين من قبل المجلس الدستوري والمصادقة على ترشحه، حسبما يشير بيان صحفي صادر عن ائتلاف “رئيس ديوماي”،  لكن البيان قال إن القاضي أمر يوم الثلاثاء برفض الطلب.

وأضاف أن النظام مصر على رغبته في سلب حقوق أي معارض، والحكومة تدافع عن نفسها باستمرار ضد أي تدخل في شؤون القضاء.

وأضاف: “لأول مرة في تاريخنا يتهم مرشح ولم يحاكم بعد، فمن يبقيه؟ وقال البيان إن حقوقه السياسية لا تزال سليمة، وهو ممنوع من القيام بحملات انتخابية.

ورفضت المحاكم عدة طلبات سابقة للإفراج عنهم، تعد الظروف التي سيدافع فيها  فاي عن قضيته من الأمور المجهولة في الحملة التي تبدأ رسميًا يوم الأحد.

منذ عام 2023،  فاي مسجون، ومع ذلك يُنظر إليه على أنه منافس محتمل للفوز، واختاره حزب باستيف المنحل، الذي يتولى أمينه العام، ليحل محل زعيمه عثمان سونكو، المسجون عام 2023 بعد أكثر من عامين من المواجهة مع السلطة التي أدت إلى اضطرابات مميتة.

وقد استبعد المجلس الدستوري  سونكو، واعتبرت البعثة التي أرسلها الاتحاد الأوروبي إلى السنغال لمراقبة الانتخابات الرئاسية، "مهمة للغاية" أن يتمكن فاي من القيام بحملته الانتخابية.
 

مواد متعلقة

عثمان سونكو يختار باسيرو ديوماي فاي بديلا في السباق الرئاسي السنغالي

ضربة جديدة لآمال سونكو في رئاسة السنغال

رفض طلب سونكو لخوض الانتخابات الرئاسية السنغالية

غضب شعبي في السنغال بعد رفض ترشح سونكو
الجريدة الورقية