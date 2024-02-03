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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يفوز على ستراسبورج في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

حقق باريس سان جيرمان الفوز على ستراسبورج بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.

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أحرز هدف التقدم لباريس سان جيرمان كيليان مبابي في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول من المباراة، بينما أضاف زميله ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني من المباراة، فيما قلص لاغب ستراسبورج باكوا النتيحة في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، لتنتهي المواجهة بفوز باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف واحد على ستراسبورج.
ويستمر باريس سان جيرمان في تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 47نقكة، بينما يأتي نيس في الوصافة ب 38 نقطة، وبريست ثالث الترتيب ب 35 نقطة، فيما يحتل ستراسبورج المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

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