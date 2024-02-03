الكونغو تهزم غينيا وتصعد لنصف نهائي أمم أفريقيا

فاز منتخب الكونغو على نظيره غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس الجمعة، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة في دولة كوت ديفوار.

تقدم منتخب غينيا عن طريق محمد بايو في الدقيقة 20 من ركلة جزاء وتعادل الكونغو بعد 7 دقائق بهدف ل شانسيل مبيمبا.

الشوط الثاني من المباراة شهد تفوق منتخب الكونغو بتسجيل هدفين عن طريق كل من يوان ويسا من ركلة جزاء وآخر بتوقيع ارثر ماسوك.

بهذه النتيجة ينتظر منتخب الكونغو الفائز من مباراة مالي وكوت ديفوار لملاقاته في نصف النهائي.

تشكيل غينيا أمام الكونغو

حراسة المرمى: كوني.

خط الدفاع: إبراهيم دياكيتي، مختار دياخابي، جوليان جانفيير، إسياجا سيلا.

خط الوسط: مورجان جيلافوجوي، نابي كيتا، أمادو دياوارا، سيكو سيلا.

خط الهجوم: محمد بايو، كامارا.

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام غينيا

حراسة المرمى: ليونيل نزاو.

خط الدفاع: أرتور ماسوكو، هينوك باكا، شانسيل مانجولو، كالولو.

خط الوسط: بيكيل، صامويل موتوسامي، بوجوندا.

خط الهجوم: يوان ويسا، باكامبو، ميشاك إيليا.

تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية قد إلى ربع نهائي من البطولة بعد تغلبه على منتخب مصر بركلات الترجيح.

كان منتخب غينيا قد أطاح بمنتخب غينيا الاستوائية بهدف دون رد من دور ثمن النهائي ليضرب موعدا مع الكونغو في ربع النهائي من أمم أفريقيا.