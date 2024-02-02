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السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيريرا يوجه رسالة خاصة لمدرب الزمالك الجديد

فيريرا وجوميز ونونو
فيريرا وجوميز ونونو سانتو

وجه البرتغالي مانويل جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة خاصة للمدرب الجديد جوزيه جوميز.

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وكان الزمالك قد أعلن عن تولي البرتغالي جوزيه جزميز تدريب القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.
وكتب فيريرا عبر الحساب الشخصي له بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" حاليًا، و"تويتر" سابقًا: "البروفسير فيريرا 
أتمنى كل التوفيق للمدرب الجديد ولنادي الزمالك وجماهيره".

رسالة فيريرا لجومبز مدرب الزمالك الجديد 


وتابع: "جوميز مدرب جيد ، يمكنكم الوثوق به جميعًا، أعطه كل الدعم".
ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد للزمالك بقيادة جوميز مهاجم عمله غدًا، حيث سيقود التدريب من أجل الاستفادة بالوقت، خاصة وأنه متبقي أيام قليلة على عودة مسابقة الدوري العام المصري. 

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