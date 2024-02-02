بيلينجهام يقود تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو

يواصل ريال مدريد استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد، صمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.



ويُمني كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني النفس لتحقيق الانتصار على أتلتيكو، بعدما نجح الأخير في تحقيق الفوز هلى الملكي واقصاؤه من بطولة كأس ملك إسبانيا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد



ومن المتوقع أن يقود بيلينجهام تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد، والذي سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فيرلان ميندي، ناتشو فيرنانديز، إدواردو كامافينجا، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، خوسيلو.

ومن المتوقع أن يعتمد كارلو أنشيلوتي على طريقة اللعب 4/4/2، والتي يرغب في اللعب بها المدرب الإيطالي لغلق الأطراف والعمق على دييجو سيميوني، مدرب الروخيبلانكوس.





ريال مدريد وأتلتيكو.. موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في العاشرة من مساء الأحد المقبل، والتي يشهدها ملعب سنتياجو بيرنابيو معقل النادي الملكي.

القنوات الناقلة لديربي ريال مدريد وأتلتيكو

تُذاع مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيكو عبر عدة شبكات منها؛ قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.