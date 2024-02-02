تراجع أسعار الذهب في ختام التعاملات اليومية 2 - 2 - 2024.. عكس التوقعات

شهدت أسعار الذهب في مصر بختام التعاملات اليومية اليوم الجمعة 2 فبراير 2024، تراجعا بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب العالمي وتوقف سوق الصاغة عن البيع والشراء؛ بسبب وجود حالة من عدم الاستقرار وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر غير شامل الضريبة والدمغة.

متوسط سعر الذهب عيار 24 الاسترشادي

متوسط سعر الذهب عيار 24 هو 4457 جنيهًا.

متوسط سعر الذهب عيار 21 الاسترشادي

متوسط سعر الذهب عيار 21 هو 3900 جنيهات.

متوسط سعر الذهب عيار 18 الاسترشادي

متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 هو 3343 جنيهًا.

متوسط سعر الجنيه الذهب الاسترشادي

متوسط سعر الجنيه الذهب هو 31200 جنيه.

متوسط سعر الذهب اليوم بالمصنعية

سعر الذهب العالمي اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الجمعة، بالتزامن مع ارتفاع الدولار والعوائد بعد صدور تقرير قوي للوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية، مما خلق حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبا، وفقًا لوكالة رويترز.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 2035.59 دولار للأوقية، ولكن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.6% خلال هذا الأسبوع واستقرت فوق الـ 2000 دولار الرئيسية منذ بداية العام، وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.9% إلى 2052.40 دولار.