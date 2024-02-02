الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال مازال يحاصر مستشفى الأمل وعلى المجتمع الدولى التدخل

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، استمرار حصار آليات الاحتلال الإسرائيلى لمستشفى "الأمل" فى خان يونس من الجهات الأربع، ومنع خروج أو دخول أى أحد إلى مبانى المستشفى والجمعية، بما فيها حركة طواقم الإسعاف.

وذكرت الجمعية فى بيانٍ صحفي، اليوم- أن قوات الاحتلال تواصل قصفها العنيف وإطلاق النار بشكل مباشر فى مُحيط المستشفى، مضيفة أنّ 4 أشخاص استشهدوا اليوم بينهم مديرة دائرة الشباب والمتطوعين بالجمعية هدايا حمد، إضافة إلى 6 إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مقر الجمعية الذى يضم آلاف النازحين.



وطالبت الجمعية المجتمع الدولى التدخل بشكل فورى لتوفير الحماية للطواقم العاملة فى مقر الجمعية ومستشفى "الأمل" فى خان يونس، واحترام شارة الهلال الأحمر امتثالا للقانون الدولى الإنساني.



وطالبت الجمعية، بفتح ممر إنسانى عاجل لإخلاء النازحين الذين يرغبون فى المغادرة فى ظل الظروف الخطيرة التى يعيشونها، ولإجلاء المرضى والجرحى من ذوى الإصابات الخطيرة وإلا فإنهم سيفقدون حياتهم فى ظل استمرار حصار المستشفى.



وأشارت إلى أن مستشفى "الأمل" يعانى من نقص حاد فى الأكسجين وفى المستلزمات الجراحية والمضادات الحيوية وأدوية المرضى من ذوى الأمراض المزمنة وغيرها من المستلزمات الطبية، مطالبة بضرورة توفير الوقود لضمان استمرار عمل مولد الكهرباء.