عاجل
مانشستر يونايتد يتقدم بهدفين على ولفرهامبتون في الشوط الأول
الخميس 01 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

تحذير عاجل من شراء الذهب الصيني.. يتسبب في مرض قاتل

ذهب صيني
ذهب صيني

حذر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، من شراء ما يسمى بـ"الذهب الصيني"، مشيرا إلى أن قد يصيب الإنسان بالسرطان. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون": "الذهب الصيني المنتشر بالأسواق تسميته خاطئة، فهو إكسسوار، وطبيعة إنتاجه ضارة بالصحة، لأنه يؤخذ من فضلات المعادن، ويتم تسييح هذه المعادن ويتم تشكيلها على هيئة مجوهرات خاتم أو إسورة". 

txt

بسمة وهبة تكشف تفاصيل ضبط 400 كيلو ذهب خام في منزل رجل أعمال

txt

نشرة التوك شو.. منجم ذهب جديد في مصر.. والحكومة تعد بضبط الأسعار

وأردف: "ما يسمى بالذهب الصيني داخل في تصنيعه زنك ونيكل ورصاص، وهذه المعادن ملامستها للجلد قد يصيب الإنسان بالسرطان".

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس 1فبراير 2024، مع تمسك المستثمرون بآمالهم في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأميركي فكرة خفضها في مارس.

مواد متعلقة

منجم منصورة ومسرة.. معادن السعودية تعثر على ذهب بطول 100 كيلو متر

وزارة التموين تعقد اجتماعًا لتمويل 250 ورشة ذهب وفضة

ذهب لشراء سيارة فقتل.. لصوص ينهون حياة موظف بالجيزة

مصلحة دمغ المصوغات تناقش شروط وضوابط تمويل ورش ذهب

خالة ضحية الأموال للوفد: القاتل ذهب لشراء سكين وانها حياتها

شاب يقتل جارته المسنة لسرقة «حلق ذهب» فى القليوبية

خبير آثار: بنو إسرائيل سرقوا ذهب المصريين وحرقوه لتحويله إلى عجل ذهبي

التموين: تداول 107 سبائك ذهب وفضة عبر منصة البورصة المصرية للسلع
الجريدة الورقية