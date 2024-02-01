تحذير عاجل من شراء الذهب الصيني.. يتسبب في مرض قاتل

حذر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، من شراء ما يسمى بـ"الذهب الصيني"، مشيرا إلى أن قد يصيب الإنسان بالسرطان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون": "الذهب الصيني المنتشر بالأسواق تسميته خاطئة، فهو إكسسوار، وطبيعة إنتاجه ضارة بالصحة، لأنه يؤخذ من فضلات المعادن، ويتم تسييح هذه المعادن ويتم تشكيلها على هيئة مجوهرات خاتم أو إسورة".

وأردف: "ما يسمى بالذهب الصيني داخل في تصنيعه زنك ونيكل ورصاص، وهذه المعادن ملامستها للجلد قد يصيب الإنسان بالسرطان".

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس 1فبراير 2024، مع تمسك المستثمرون بآمالهم في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأميركي فكرة خفضها في مارس.