عاجل
مانشستر يونايتد يتقدم بهدفين على ولفرهامبتون في الشوط الأول
الخميس 01 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

شعبة الذهب تكشف موعد انخفاض أسعار المعدن الأصفر

الذهب
الذهب

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب في مصر يتأثر بـ 3 عوامل أساسية، أولها سعر الذهب بالبورصات العالمية، وسعر الدولار بالسوق السوداء، والعرض والطلب. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، ارتفع سعر الذهب عالميا. 

txt

اقرأ غدا بالوفد.. فوضى عارمة في أسواق الذهب

txt

فوضى في سوق الذهب وأحد التجار يبيع الجرام ب ٥ آلاف جنيه

وأشار إلى أن تسعير الذهب في السوق المصري يتأثر بشدة بعامل العرض والطلب، وهو المتحكم الرئيسي في سعر الذهب، منوها أن هناك تدافع شديد اليوم على شراء الذهب للاستثمار، متابعا: "العميل بينزل يشتري سبائك وجنيهات وليس للزينة، وأعتبر هذا تغير في الثقافة الاستثمارية المصرية". 

ونوه إلى أن تدافع المواطنين على الشراء أثر على سعر الدهب بالارتفاعات المتتالية، مواصلا: "الناس اللى اشترت الذهب للاستثمار هتوصل لنقطة أنها محتاجة إلى تسييل الفلوس، ومع أول حركة بيع هتصحل في الأسواق هنلاقي السعر بينزل بشكل سريع وهيحصل تدافع للبيع".

مواد متعلقة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم

آخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سيسجل رقمًا قياسيًا

شعبة الذهب تكشف سبب الارتفاع الجنوني في أسعار المعدن الأصفر

الذهب يتجه لخسائر شهرية وسط ترقب لأسعار الفائدة

خبير اقتصادي يتوقع وصول الذهب إلى 5000 جنيه في هذه الحالة

ارتفاع جنوني لأسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الأربعاء
الجريدة الورقية