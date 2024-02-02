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السبت 03 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مبابي يمنح باريس سان جيرمان التقدم أمام ستراسبورج في الشوط الأول

مبابي وأسينسيو
مبابي وأسينسيو

نجح باريس سان جيرمان في الخروج متقدمًا بهدف نظيف أمام نظيره ستراسبورج، صمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024، والتي شهدها ملعب دو لامينو.

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جاء تقدم البي أس جي عن طريق قائد الفريق كيليان مبابي في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول من المباراة، بعدما سيطر الفريق العاصمي على مجريات الشوط الأول.

وشهد الشوك الأول سيطرة كبيرة من لاعبي باريس سان جيرمان على الكرة، حيث أضاع عدد من الفرص الخطيرة، حيث جاء الاستحواذ على الكرة 65% لصالح باريس، مقابل 35% لستراسبورج.
ويبحث لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان عن الخروج فائزًا خلال مواجهة الليلة أمام ستراسبورج من أجل مواصل صدارة الدوري الفرنسي، والاقتراب أكثر من تحقيق اللقب.
على الصعيد الآخر، يلعب ستراسبورج على تحقيق بنتيجة إيجابية، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها النادي العاصمي.
وكان البي اس جي قد دخل مواجهة ستراسبورج وهو محتل صدارة الترتيب برصيد   44 نقطة، فيما حل ستراسبورج في المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

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