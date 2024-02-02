حبس حرامي "أحذية المصلين "من أمام المساجد بالهرم

أمرت جهات التحقيق بحبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، بتهمة سرقة أحذية «جزم المصلين» من أمام المساجد أثناء صلاة ظهر الجمعة، في منطقة الهرم بالجيزة.

حبس حرامي "جذم المصلين "من أمام المساجد بالهرم

تلقي ضباط قسم شرطة الأهرام، اخطارا من الخدمات المرورية بشارع أبوالهول، يفيد باستغاثة مواطن لاكتشافه سرقة الحذاء الخاص به عقب انتهاء فريضة صلاة الجمعة بمسجد المصطفي.

ترجع الواقعة بورود بلاغ اليوم الجمعة، «عقب أداء صلاة الظهر»، لدي الخدمات الأمنية بشارع أبوالهول في منطقة الهرم، أفاد خلاله بتعرضه لسرقة “حذاء”، أثناء الصلاة بأحد المساجد.

وأثناء تلقي البلاغ اشتبهت الخدمات الأمنية في “أبو بكر. ع”، 35 سنة، «عاطل»، حيث تبين إقدامه على سرقة حزائين، واخفاها بين طيات ملابسه، تم ضبطه وتولت النيابة التحقيق.

بالفحص تم ضبط المتهم وبتفتيشه تم العثور حزاءين «ماركة شهيرة»، بين طيات ملابسه، وتبين أن المتهم «عاطل» ولايحمل تحقيق شخصية.

وبمواجهتة اعترف بارتكابة الواقعة بغرض السرقة، وتولت النيابة التحقيق، وكلفت وحدة البحث باستكمال الفحص والتحري حول حول الواقعة.