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السبت 03 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسميا.. الإسماعيلي يضم هشام محمد

بوابة الوفد الإلكترونية

نجح نادي الإسماعيلي في ضم هشام محمد لدعم صفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ويعمل مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن على دعم مراكز الفريق بلاعبين على مستوى عالٍ ومن أصحاب الخبرات الفنية.

ونجح المجلس في إنهاء أزمة إيقاف القيد بعد جهود طويلة خلال الفترة الأخيرة.

وعلق هشام محمد على الانضمام لصفوف الإسماعيلي قائلا: "الانضمام لنادٍ بحجم الإسماعيلي يعد شرف كبير لأي لاعب والفريق يضم لاعبين واعدين تحت قيادة جهاز فني مميز بقيادة إيهاب جلال".

وأتم: "جماهير الإسماعيلي تحرك الصخر وأرى أنها صاحبة الفضل في كل ما وصل إليه لاعبي الدراويش من مكانة كبيرة وأعدهم بأنني لن أبخل بنقطة عرق من أجل إسعادهم".

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