أعلن أولمبيك ليون الفرنسي ضم المهاجم الجزائري سعيد بن رحمة لمدة 6 شهور قادمًا من وست هام يونايتد الإنجليزي.

وكانت صفقة انتقال بن رحمة لليون الجزائري قد واجهت العديد من الأزمات قبل اتمامها بشكل نهائي خلال اللحظات القليلة الماضية.

وكانت إدارة الفريق الفرنسي قد أكدت بإنها تبحث عن الاستفادة من الخبرات التي يمتلكها المهاجم الجزائري، لكن فشل انتقال اللاعب جعل هناك حالة من الصدمة لدي مسؤولي النادي الفرنسي.

وقد واجهت صفقة المهاجم الجزائري أزمة بسبب النظام الإلكتروني، ليصدر النادي الفرنسي بيانًا رسميًا غاضبًا من اقتراب فشل انتقال بن رحمة، حيث وصفوا الأمر بإنه قلة احترام من قبل إدارة وست هام يونايتد الإنجليزي.

وكشفت تقارير أن سبب تعطل صفقة انتقال بن رحمة لليون الفرنسي لوجود عطل في الحاسب الآلي، على غرار ما حدث في صفقة انتقلل حكيم زياش لباريس سان جيرمان الفرنسي، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

ويعتبر بن رحمة من خيرة المهاجمين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال المواسم الماضية، كيث خاض الدولي الحزائري 146 مباراة بقميص وست هام يونايتد في جميع المسابقات سجّل خلالها 24 هدفاً، على الرغم من ضعف إمكانيات النادي الإنجليزي الهجومية.

وشهد الموسم الحالي تراجعًا حادًا في أداء بن رحمة، حيث لعب 13 مباراة لم يُسجل في أهداف في أيًا منهم.

