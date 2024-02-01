مصطفى بكري يراهن على تراجع الدولار خلال أيام: الجنيه سيعود لعافيته

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أسعار الدولار ستشهد تراجعا كبيرا خلال الفترة المقبلة.



وقال خلال برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد : "بالفعل تراجع سعر الدولار، وسيتراجع مجددا، أنا براهن وعندي معلومات الدولار سيتراجع وبإذن الله الجنيه سيعود إلى عافيته ومصر ستنتصر وتنقف على قدميها".

وتابع: “منخليش حد يلعب بعقولنا وينشر معلومات مزيفة، لأن هؤلاء المخربون لا يردون دولة، ويعملون مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية، مش هنصدقكم، كل من يعادي الوطن خائن، اختلف سياسيا لكن بدون تشكيك، هؤلاء الخونة يفرحون حتى بخسارة مصر في كرة القدم”.



وطالب، كافة الإعلاميين باستمرار دفاعهم القوي عن الوطن معلقا : “نختلف مع الحكومة والمسؤولين، لكن لا نختلف على الوطن، احرصوا على مصر لو حصل حاجة مش هنلاقي حتى مقابر، السوق السوداء ستنتهي وسنسمع أخبار مبشرة، يتم إلقاء القبض على أباطرة السوق السوداء ومصادرة أموالهم”.