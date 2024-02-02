قيادي بحركة فتح: وقف الغرب تمويل "الأونروا" ازدواجية معايير وكيل بمكيالين

قال الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن سحب الولايات المتحدة وما لا يقل عن 12 من حلفائها التمويل من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يؤكد ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك أكثر من 2 مليون و 300 ألف فلسطيني في قطاع غزة معرضون لكارثة إنسانية، وهناك آلاف الأطفال يعانون من انتشار الأمراض بسبب الضغط السكاني الهائل على مساحة رفح الذي اكتظت باللاجئين الذي يزيد عددهم عن مليون و400 ألف في مساحة لا تتحمل أن يقطن بعا سوى 200 أو 300 ألف فقط.

تابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أيام قليلة وستعلن منظمة (الأونروا)، عن توقف نشاطها وخدماتها لملايين الفلسطينيين في ظل تدمير البنية التحتية من المستشفيات والمدارس وسيارات المنظمة، مشدد على أن إسرائيل بمساعد أمريكا وبريطانيا تريد قتل القضية الفلسطينية للأبد.