الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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قيادي بحركة فتح: وقف الغرب تمويل "الأونروا" ازدواجية معايير وكيل بمكيالين

تقدم الاونروا مساعدات
تقدم الاونروا مساعدات قيمة للفلسطينيين منذ 1948

قال الدكتور ماهر صافي، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن سحب الولايات المتحدة وما لا يقل عن 12 من حلفائها  التمويل من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يؤكد ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  هناك أكثر من 2 مليون و 300 ألف فلسطيني في قطاع غزة معرضون لكارثة إنسانية، وهناك آلاف الأطفال يعانون من انتشار الأمراض بسبب الضغط السكاني الهائل على مساحة رفح الذي اكتظت باللاجئين الذي يزيد عددهم عن مليون و400 ألف في مساحة لا تتحمل أن يقطن بعا سوى 200 أو 300 ألف فقط.

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الجارديان: المساعدات الإنسانية لسكان غزة على وشك الانهيار بسبب وقف تمويل الأونروا

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المتحدث باسم الأونروا: نقدم مساعدات إنسانية لأكثر من مليوني شخص في غزة

تابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أيام قليلة وستعلن منظمة (الأونروا)، عن توقف نشاطها وخدماتها لملايين الفلسطينيين في ظل تدمير البنية التحتية من المستشفيات والمدارس وسيارات المنظمة، مشدد على أن إسرائيل بمساعد أمريكا وبريطانيا تريد قتل القضية الفلسطينية للأبد.

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