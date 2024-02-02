الجارديان: المساعدات الإنسانية لسكان غزة على وشك الانهيار بسبب وقف تمويل الأونروا

أصبحت المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة على وشك الانهيار بسبب توقف المانحين الدوليين عن توفير التمويل اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) .

وحسب مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، إلى أن وكالة الإغاثة على وشك تعطيل جميع أنشطتها بنهاية الشهر الجارى بسبب توقف التمويل الدولى على خلفية اتهامات لبعض موظفيها بالضلوع فى هجمات السابع من أكتوبر الماضى على إسرائيل .



ويضيف المقال أن الموارد الأساسية من وقود وغذاء فى قطاع غزة على وشك النفاد على ضوء الحرب التى نشبت فى القطاع فى السابع من أكتوبر الماضى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.



ويشير المقال إلى أن العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنت عن توقف التمويل الذى تقدمة للأونروا فى الأيام الأخيرة بعد الاتهامات الموجهة لعدد من موظفيها بالمشاركة فى هجمات السابع من أكتوبر، موضحا أن الأونروا أعلنت أمس الخميس أن أنشطتها لن تتوقف فى قطاع غزة فقط ولكن فى جميع دول الشرق الأوسط .



ويوضح المقال أن الأونروا تقدم المواد الغذائية والوقود لسكان غزة فى وقت تعلن فيه الأمم المتحدة أن ما يقرب من مليونى فلسطينى من سكان القطاع يواجهون خطر المجاعة، مشيرا إلى أن العديد من المدارس التى تشرف عليها الأونروا تحولت إلى ملاجئ لإيواء عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا ويلات الحرب فى مناطق عديدة فى القطاع .



ويلفت المقال إلى أن الأونروا تشرف على مئات المدارس فى الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا وأنه فى حالة توقف أنشطتها سوف يتم إغلاق هذا المدارس وهو ما يؤثر على 500,000 طالب يتلقون التعليم فى تلك المدارس.



ويسلط المقال فى هذا الصدد الضوء على آراء المراقبين الذى يرون أن هشاشة الوضع الحالى فى معسكرات اللاجئين الفلسطينيين فى الضفة الغربية ولبنان ينذر بحالة عارمة من الفوضى فى حالة توقف الأونروا عن تقديم الخدمات اللازمة لهم .



وينوه المقال فى الختام إلى أن هناك العديد من وكالات الإغاثة تعتمد فى استمرار أنشطتها على الأونروا لتنسيق عملية توصيل المساعدات الإنسانية وأنه فى حالة توقف أنشطة الأونروا سوف تواجه تلك الوكالات صعوبات جمة.