وزير الخارجية الأمريكي في جولة خاصة بالشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن جولة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، التي ستشمل مصر والسعودية وقطر وإسرائيل والضفة الغربية في الفترة من 4 إلى 8 فبراير.

تأتي هذه الجولة كخطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات وتهدئة التوترات في الشرق الأوسط .

وتتركز جولة بلينكن على متابعة جهود الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، وهو الأمر الذي يأتي في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها القطاع.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات والقصف المدفعي على قطاع غزة، وترتكب جرائم في مختلف أرجاء القطاع، بما في ذلك مجازر دامية ضد المدنيين وجرائم مروعة في مناطق التوغل.

وفي سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال، دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة.

وفي ظل الحصار الخانق والقيود المشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، يعيش القطاع أوضاعاً إنسانية كارثية، حيث نزح أكثر من 90% من السكان.

ومع استمرار القصف، لا يزال العديد من الشهداء والجرحى مدفونين تحت الأنقاض، وهو ما يعكس خطورة الأوضاع الميدانية في القطاع.