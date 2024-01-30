مصطفى بكري يحذر إسرائيل: أي تدخل في محور صلاح الدين تعدي على اتفاقية السلام

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية للأسف لم تلزم دولة الاحتلال بوقف إطلاق النار، لانها تعتبر حماس منظمة أكبر من كونها دولة، معقبًا: "من الضروري تنفيذ القرارات التي صدرت من المحكمة أيًا كانت مثل إدخال المساعدات".

وأضاف "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قرار المحكمة جيد بشكل عام، خاصة وأن هناك حملة دولية تدافع عن الشعب الفلسطيني من حرب الإبادة التي تشن ضده، وأيًا كان الأمر فصمود الشعب الفلسطيني بحد ذاته، فهو رسالة بأن فلسطين لن تسقط، وستبقى صامدة، حتى تحصل على دولتها المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.

وأشار إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أن أمن مصر خط أحمر جاء بسبب السعي الإسرائيلي المستمر إلى تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن مصر تعتبر الأمن القومي وسيناء خط أحمر، وأي تدخل في محور صلاح الدين يعتبر تعدي على اتفاقية السلام الموقعة 1976 والتي توجب عدم احتلال هذا الممر، إلا باتفاق مصري إسرائيلي، مثلما تحدث رئيس الهيئة للاستعلامات ضياء رشوان.