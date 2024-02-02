وديًا..التعادل السلبي يحسم مواجهة الاخدود السعودي والعين الاماراتي

حسم التعادل السلبي ودية فريق الأخدود بمعسكره التحضيري في أبو ظبي ونظيره العين الإماراتي، في لقائه التجريبي الرابع والأخير.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاخدود على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، تقرر عودة بعثة الفريق إلى نجران صباح السبت.

وكان الأخدود خاض 3 تجارب سابقة في المعسكر، خسر الأولى أمام لوكوموتيف الروسي 0ـ2، وانتصر على الأهلي المصري في الثانية 2ـ1، وعاد ليخسر التجربة الثالثة 1ـ2 أمام الوصل الإماراتي.

ويحتل الفريق الجنوبي المركز الـ 12 في سلم ترتيب دوري روشن بعد مرور 19 جولة، ويستهل عودة الدوري باستضافة الأهلي الجمعة 16 فبراير الجاري.