جامعة طيبة تشارك فى اللقاء التنسيقي لمكافحة العنف ضد المرأة

شاركت جامعة طيبة التكنولوجية فى فعاليات اللقاء التنسيقي الثاني لرؤساء ومسؤولي وحدات تكافؤ الفرص ومكافحة العنف ضد المرأة بالجامعات التكنولوجية، والذي تنظمه لجنة تكافؤ الفرص بوزارة التعليم العالي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، تحت إشراف اللواء الدكتور عمرو علام، الوكيل الدائم للوزارة، وبحضور هالة محمد أمين، رئيس لجنة تكافؤ الفرص، وشيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

واستعرضت الدكتورة ميرال عبدالوهاب، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طيبة التكنولوجية، خلال اللقاء، إنجازات الوحدة خلال الفترة الماضية والخطة المستقبلية لها، إذ أبدى ممثلو اللقاء إعجابهم بتعدد المناصب القيادية النسائية في الجامعة والانجازات التي حققتها الوحدة في فترة قياسية.



وأوضحت مدير الوحدة، أن اللقاء شهد عقد العديد من المحاضرات حول تمكين ومناهضة العنف ضد المرأة فى المجتمع المصري بشكل عام والجامعات بشكل خاص، مع التأكيد على تكثيف ورش العمل والندوات في الجامعات للتوعية بأهمية مناهضة ذلك الشكل من العنف خلال الفترة المقبلة.