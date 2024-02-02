تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام غينيا في كأس أمم إفريقيا

أعلن الفرنسي سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، ، التشكيل الأساسي لمواجهة غينيا مساء اليوم في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية قد إلى ربع نهائي من البطولة بعد تغلبه على منتخب مصر بركلات الترجيح.

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام غينيا

حراسة المرمى: ليونيل نزاو.

خط الدفاع: أرتور ماسوكو، هينوك باكا، شانسيل مانجولو، كالولو.

خط الوسط: بيكيل، صامويل موتوسامي، بوجوندا.

خط الهجوم: يوان ويسا، باكامبو، ميشاك إيليا.

ومن المقرر أن يتواجه الفائز من تلك المباراة، في نصف النهائي، مع الفائز من مباراة الغد المرتقبة بين كوت ديفوار ومالي.