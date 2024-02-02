النادي بشيراتون يستضيف بطولة الجمهورية للمتميزين في جمباز السيدات

بحضور وزير الشباب والرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات ومنافسات بطولة الجمهورية للمتميزين في جمباز فني للسيدات في نسختها الأولى، والتى استضافتها الصالة المغطاة بنادي النادي فرع شيراتون ومشاركة 40 لاعبة من مختلف المراحل العمرية.



وأكد الدكتور أشرف صبحي ان هذه البطولة تعكس القدرات التى تتمتع بها المنشآت الشبابية والرياضية وخاصة المملوكة للوزارة مشيرا أن سلسلة أندية نادى النادي أصبحت تمثل جيلا جديدا من الأندية الرياضية ذات الإمكانات المتميزة وبأسعار تنافسية مع مثيلتها من الأندية المصرية.



واضاف وزير الرياضة أن الدولة المصرية أصبحت تتمتع بقدرات عالمية فائقة فى تنظيم واستضافة مختلف المنافسات الرياضية المحلية والقارية والعالمية وهو الأمر الذي مكن أبطالنا فى مختلف اللعبات على تحقيق إنجازات عالمية غير مسبوقة بفضل توفر تلك المنشآت عالية الجودة وذات المواصفات الأولمبية والعالمية على أرض مصر وفى مختلف المحافظات.



وقام وزير الشباب والرياضة بتكريم وتسليم الجوائز للفائزين فى البطولة بحضور الدكتور إيهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز.