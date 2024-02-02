بايدن: سنحاسب المتطورين في الهجوم على قاعدة بالأردن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الولايات المتحدة ستحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي تم على قاعدة أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها.

واستقبل بايدن، اليوم الجمعة، في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، جثامين الجنود الثلاثة الذين قتلوا في الهجوم.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الهجوم نفذته جماعات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق، موضحا أن الولايات المتحدة لا تزال تجمع المعلومات حول الحادث، لكن الأدلة تشير إلى تورط مجموعات مدعومة من إيران.

اطلع البيت الأبيض على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية، وعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا.

كما أكد البيت الأبيض التزام الولايات المتحدة بتحقيق العدالة.