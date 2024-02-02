بحث جوجل يفقد ميزة صفحة الويب المخزنة مؤقتًا

قال مسؤول بحث Google في منشور X الذي شاهدته The Verge إن إحدى أقدم وأشهر ميزات بحث Google، وهي روابط ذاكرة التخزين المؤقت، قد تم إيقافها. وأفضل ما يُعرف عن ذلك هو الزر "نسخة مخبأة"، وهي عبارة عن لقطة لصفحة ويب في آخر مرة قام فيها Google بفهرستها. ومع ذلك، وفقًا لجوجل، لم تعد هناك حاجة إليها.

كتب داني سوليفان من Google في المنشور: "كان المقصود منه مساعدة الأشخاص في الوصول إلى الصفحات، حيث لم يكن بإمكانك في كثير من الأحيان الاعتماد على تحميل الصفحة". "في هذه الأيام، تحسنت الأمور بشكل كبير. لذلك، تقرر إيقافه".

ومع ذلك، يتم استخدام هذه الميزة في الوقت الحاضر لأكثر من مجرد نسخة احتياطية لصفحة الويب. يعتمد عليها العديد من الأشخاص للتحقق من صحة الموقع، ويمكن لمديري تحسين محركات البحث (SEO) استخدام هذه الميزة للتحقق من صفحاتهم بحثًا عن الأخطاء. يستخدم العديد من المستخدمين، وخاصة محترفي الأخبار، ذاكرة التخزين المؤقت لمعرفة ما إذا كان موقع الويب قد تم تحديثه مؤخرًا، مع إضافة المعلومات أو إزالتها. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تتيح لك ذاكرة التخزين المؤقت التحقق من موقع محظور جغرافيًا في منطقتك.

في السابق، كان النقر على القائمة المكونة من ثلاث نقاط بجوار النتيجة يؤدي إلى فتح مربع حوار "حول هذه النتيجة" مع الزر "نسخة مخبأة" في أسفل اليمين. ومع ذلك، فإنه يفتح الآن قائمة أكبر بكثير تعرض صفحة "حول" موقع الويب ووصف ويكيبيديا وإعدادات الخصوصية والمزيد. الزر المخبأ الآن غير موجود في أي مكان.

لم تكن أي من التعليقات في ردود سوليفان إيجابية، حيث قال أحد مستخدمي تحسين محركات البحث "هيا، لماذا حذف الوظيفة؟ إنها مفيدة حقًا لجميع عمليات تحسين محركات البحث." قال سوليفان إن Google قد تضيف يومًا ما روابط إلى أرشيف الإنترنت حيث كان يوجد زر رابط ذاكرة التخزين المؤقت، ضمن "حول هذه النتيجة".

ومع ذلك، يبدو أن هذا الأمر بعيد كل البعد عن كونه صفقة مكتملة، وسيؤدي إلى تحويل كمية هائلة من حركة المرور إلى أرشيف الإنترنت. وكتب "لا وعود. علينا أن نتحدث معهم، لنرى كيف يمكن أن تسير الأمور - يشمل أشخاصا أكبر مني بكثير. لكنني أعتقد أن الأمر سيكون لطيفا في كل مكان".