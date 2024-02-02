اقرأ غدًا بالوفد.. حرب الإبادة الصهيونية تلاحق النازحين الفلسطينيين في المخيمات
تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "حرب الإبادة الصهيونية تلاحق النازحين الفلسطينيين في المخيمات".
ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
غدا.. الشيوخ يناقش وزير الزراعة حول صادرات المحاصيل
فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية
أمريكا توافق على مخطط هجومي ضد سوريا والعراق.. وإيران: سنرد بقوة
"من أجل غزة".. مسلح تركي يختطف 7 رهائن بشركة أمريكية
د. وجدي زين الدين يكتب: العرب وأمريكا ووقف الحرب الإسرائيلية
اليوم.. الدستورية تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر
"الصحة العالمية": 100 ألف شهيد ومصاب ومفقود بالقطاع
مصر تواصل مفاوضات وقف الحرب وقرب إعلان الاتفاق النهائي
800 مسئول أمريكي وأوروبي يحذرون من انتهاك القانون الدولي في غزة