اقرأ غدًا بالوفد.. حرب الإبادة الصهيونية تلاحق النازحين الفلسطينيين في المخيمات

تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "حرب الإبادة الصهيونية تلاحق النازحين الفلسطينيين في المخيمات".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

غدا.. الشيوخ يناقش وزير الزراعة حول صادرات المحاصيل

فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية

أمريكا توافق على مخطط هجومي ضد سوريا والعراق.. وإيران: سنرد بقوة

"من أجل غزة".. مسلح تركي يختطف 7 رهائن بشركة أمريكية

د. وجدي زين الدين يكتب: العرب وأمريكا ووقف الحرب الإسرائيلية

اليوم.. الدستورية تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر

"الصحة العالمية": 100 ألف شهيد ومصاب ومفقود بالقطاع

مصر تواصل مفاوضات وقف الحرب وقرب إعلان الاتفاق النهائي

800 مسئول أمريكي وأوروبي يحذرون من انتهاك القانون الدولي في غزة