الجمعة 02 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. حرب الإبادة الصهيونية تلاحق النازحين الفلسطينيين في المخيمات

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "حرب الإبادة الصهيونية تلاحق النازحين الفلسطينيين في المخيمات".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 غدا.. الشيوخ يناقش وزير الزراعة حول صادرات المحاصيل 

فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية 

أمريكا توافق على مخطط هجومي ضد سوريا والعراق.. وإيران: سنرد بقوة 

"من أجل غزة".. مسلح تركي يختطف 7 رهائن بشركة أمريكية 

د. وجدي زين الدين يكتب: العرب وأمريكا ووقف الحرب الإسرائيلية

اليوم.. الدستورية تحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر 

"الصحة العالمية": 100 ألف شهيد ومصاب ومفقود بالقطاع 

مصر تواصل مفاوضات وقف الحرب وقرب إعلان الاتفاق النهائي 

800 مسئول أمريكي وأوروبي يحذرون من انتهاك القانون الدولي في غزة

الجريدة الورقية